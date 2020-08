김정욱 EY컨설팅 대표, '스테이 스트롱' 캠페인 동참

[아시아경제 이민지 기자] EY컨설팅은 김정욱 EY컨설팅 대표가 코로나19 극복을 위한 응원의 메시지를 퍼뜨리는 ‘스테이 스트롱' 캠페인에 동참했다고 25일 밝혔다.

스테이 스트롱 캠페인은 코로나19 극복과 응원의 메시지를 전 세계로 확산시키고자 지난 3월 대한민국 외교부가 시작한 국민 참여형 릴레이 캠페인이다. 지명을 받은 사람은 코로나19 극복 메시지가 적힌 팻말을 든 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올리고, 다음 참여자 3명을 지목한다.

김 대표는 김홍기 한국SAP사용자그룹(KSUG) 회장의 지목을 받고 캠페인에 참여하게 됐다. 김 대표는 다음 주자로 이수영 웅진 대표이사, 송재민 엠로 대표이사, 손부한 세일즈포스코리아 대표이사를 각각 지목했다.

김 대표는 “코로나19가 다시 확산되면서 많은 분들께서 불안함을 느끼고 계실 것 같다”며 “이럴 때일수록 한 마음 한 뜻으로 코로나19 극복을 위해 힘을 모아야 더 밝은 ‘포스트 코로나’ 시대를 맞이할 수 있다는 생각에 캠페인에 동참하게 됐다”고 말했다.

