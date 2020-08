현대인베스트먼트자산운용, 혼합형 인덱스펀드 출시

[아시아경제 이민지 기자] 현대인베스트먼트자산운용이 인덱스알파채권혼합형1호 펀드를 출시했다고 25일 밝혔다.

이 펀드는 신탁재산의 30%를 KOSPI200 추종 인덱스 포트폴리오에, 나머지를 듀레이션 3년 수준의 패시브 채권 포트폴리오에 투자하는 혼합형 인덱스 펀드다. 인덱스 펀드는 시장 평균 수익률을 목표로 운용되는 펀드를 의미한다.

장기적으로 보면 액티브주식형 펀드보다 인덱스펀드의 수익률이 더 높다. 지난 24일 기준 국내 주식형 부문의 최근 5년간 수익률을 살펴보면 코스피200인덱스펀드들은 평균 48.41%, 액티브주식형 펀드들은 평균 6.71%의 성과를 기록 중이다.

인덱스알파채권혼합형1호의 목표고객층은 새마을금고, 신협 등 서민금융기관이다. 서민금융기관들은 자체 규정 상 주식 편입비가 30%를 넘는 펀드에는 가입할 수 없다. 시중의 인덱스 펀드 대부분은 주식편입비가 100%까지 허용되는 주식형 인덱스펀드로 서민금융기관의 접근이 제한돼왔다.

회사 측은 신탁재산의 30% 이하를 주식 인덱스 포트폴리오에 투자하고 있어 서민금융기관들도 인덱스 포트폴리오의 우수한 투자효율을 향유할 수 있을 것으로 보고 있다. 아울러 주식형 상품이 부담스러운 보수적 개인투자자의 경우에도 이 펀드가 대안이 될 수 있을 것으로 예상했다.

한성조 현대인베스트먼트자산운용 대표이사는 “주식포트폴리오와 비주식포트폴리오 모두를 패시브 전략 기반으로 운용해 투자효율을 더욱 효과적으로 추구할 뿐 아니라 리밸런싱 과정에서의 초과수익까지 기대할 수 있다”고 말했다.

이 펀드는 교보증권, 한국투자증권, 현대차증권, SK증권에서 판매될 예정이다.

