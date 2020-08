메이크힐 '패션마스크', 슬림9 '언더웨어'[스타일新]

[아시아경제 최정화 기자] ▷메이크힐이 항균력을 강화한 빨아쓰는 패션마스크 '더마스크 퓨리에어'를 선보인다. ▷커뮤니케이션앤컬쳐가 언더웨어 ‘슬림9 쿨링 웨이브 브라렛 X 팬티 SET’를 출시했다.

메이크힐, 빨아 쓰는 패션 마스크 ‘더마스크 퓨리에어’

메이크힐이 빨아 쓰는 패션 마스크 ‘더마스크 퓨리에어’를 선보인다.

메이크힐 ‘더마스크 퓨리에어’는 패션 마스크의 편리함에 99.9% 항균력을 더한 ‘에어로 실버(AEROSILVER)’ 원단으로 제작돼 흡한속건(땀을 잘 흡수하고 빠르게 건조하는 기능)은 물론 세균 번식 및 악취 방지 기능을 갖췄다. 여러 번의 세탁 후에도 항균 기능을 유지해 오랜 기간 사용할 수 있으며 FDA 항균 원사 승인과 SEK 항균 방취 인증 마크 획득 및 한국 의류 시험 연구원(KATRI)의 살균 테스트 완료로 신뢰도를 확보했다.

‘더마스크 퓨리에어’는 부드럽고 신축성이 우수한 폴리에스터 원단을 사용해 마스크 착용 시 귀가 당기지 않으며 얼굴에 남을 수 있는 마스크 자국을 최소화해 준다. 기존 마스크 착용 시 귀 부분의 불편함이나 메이크업이 밀리는 등의 단점을 보완해 보다 가볍고 편안한 착용감을 느낄 수 있는 것이 특징이다. 블랙·그레이·핑크 등 다양한 색상과 디자인으로 국내 생산됐다.

커뮤니케이션앤컬쳐, 슬림9 신제품 ‘쿨링 웨이브 브라렛 X 팬티 SET’

커뮤니케이션앤컬쳐가 세련된 보디 라인을을 연출해주는 ‘슬림9 쿨링 웨이브 브라렛 X 팬티 SET’를 출시했다.

신제품 언더웨어인 쿨링 웨이브 브라렛 X 팬티 SET는 기존 베스트셀러인 편해브라와 네모팬티의 편안한 착용감은 그대로 가져가되 더욱 세련된 디자인과 바디핏이 업그레이됐다.

먼저 쿨링 웨이브 브라렛은 컴팩트 스트랩과 탈부착 패드가 특징이다. 세트로 선보인 쿨링 웨이브 팬티는 세련된 웨이브 컷과 이중 밴드가 포인트다. 뿐만 아니라 쾌적한 쿨링 소재와 4방 스판 하이텐션으로 편안한 착용감을 제공한다. 컬러는 스킨, 핑크, 블루, 블랙 4가지로 구성됐다.

