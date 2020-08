김현미 "다주택자 내놓는 매물, 30대가 영끌로 받아줘…안타깝다"

소병훈 "선량한 개인, 상투잡아 세력에 당할 수 있다"

"언론의 탈을 쓴 어둠의 세력"…언론보도에 불만

김현미, 부동산 감독기구 필요성 재차 강조

[아시아경제 문제원 기자] 김현미 국토교통부 장관이 부동산 관련 규제가 강화된 이후 다주택자와 법인이 버티지 못하고 물건을 많이 내놨지만 30대 젊은층이 이를 '영끌'(영혼까지 끌어모아 돈을 마련)까지 해 비싸게 받았다며 "안타깝다"고 말했다.

김 장관은 25일 국회 국토교통위원회 전체회의에서 소병훈 더불어민주당 의원과 정책 질답을 이어가다 이같이 말했다.

소 의원이 "지금 임대사업자들이 소유하고 있던 임대아파트 등 임대주택들이 개인 소유로 넘어가고 있다는 사실을 들어봤느냐"고 묻자 김 의원은 "다주택자들이 보유하고 있는 주택이 많이 거래가 됐는데 그 물건들을 30대가 영끌까지해서 받아주는 양상이 됐다"며 "법인이 내놓는 물건을 비싼값에 30대가 사는게 아닌가 안타까움이 있다"고 말했다.

그러자 소 의원은 "그런 부분까지 종합적으로 관리감독해야 할 필요가 있다"며 "이 시기에 선량한 개인들이 상투를 잡아 세력들에게 잘못하면 당할 수도 있다"고 지적했다.

소 의원은 특히 '언론의 탈을 쓴 어둠의 세력'이라는 단어까지 말하면서 최근 부동산과 관련한 언론 보도에 불만을 드러냈다.

소 의원은 최근 서울 집값이 10억원을 돌파했다는 내용의 기사를 언급하면서 "그 기사는 단순히 기자가 취재해서 썼다기보다는 뒤에 세력이 있을거라고 생각한다"며 "허위 기사나 거짓 정보로 시장을 교란하는 데 대해 강력한 기구를 만들어야 한다"고 주장했다.

그는 "허위기사나 사실이 아닌 부분에 대해서 국민을 현혹하는건 국토부에서 더 강력하게 대처해야 한다"며 "허위사실 유포가 정책을 왜곡시키는 것이라면 조사해서 언론사를 고발할 수 있지 않나"라고 말했다.

김 장관은 부동산 시장의 교란행위와 불법행위를 막기 위한 감독기구 설치를 추진하겠다는 의사도 다시 밝혔다.

김 장관은 "부동산 시장 거래 관련 법을 고쳐서 단속 근거를 마련하고 실질적으로 맡아서 할 수 있는 조직이 필요하다는 생각을 하고 있다"며 "이를 위해 부처간 논의를 하려고 한다"고 말했다.

그러면서 "현재 부동산 시장 교란 행위를 규제하기에 법적으로 미비한 상태"라며 "우리나라는 자산 중 부동산 비중이 70%를 넘는 만큼 국민 자산보호를 위해 부동산 시장을 엄중하게 관리하는게 필요하다고 생각한다"고 말했다.

김 장관은 최근 정부가 잇따라 발표한 대책의 효과는 8월 이후 통계부터 나타날 것이라고 설명했다.

그는 "국회에서 법안이 통과된 이후 그 효과는 8월부터 나타나고 있는데, 거래된 것들이 신고되려면 한달이 지나야 하기 때문에 8월이 지나야 통계에 반영될 것"이라고 강조했다.

김 장관은 "최근 통계에선 갭투자가 줄어들고 있고 법인 등에서 주택 물건이 매매로 많이 나오고 있다는 것을 확인할 수 있다"며 "지금 언론에 보도되는 7월 통계는 법이 통과되기 전에 거래된 것이기에 오해하지 않았으면 한다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr