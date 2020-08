장석웅 전남교육감 ‘수능 D-100일’ 격려 메시지 전달

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 25일 ‘2021학년 대입 수능시험 D-100일’을 맞아 격려 메시지를 전달했다.

장석웅 교육감은 이날 전남교육청 홈페이지에 영상 메시지를 통해 “수능 시험이 100일 앞으로 다가왔다. 힘든 시간을 잘 이겨내고 있는 수험생 여러분에게 아낌없는 응원의 박수를 보낸다”고 밝혔다.

그는 “긍정의 힘을 믿는다. 남아 있는 100일도 마음먹기에 따라 여러분 가슴속 꿈을 꽃피우기에 충분한 시간이다”고 말했다.

이어 “올해는 코로나19로 인해 어느 해보다 걱정과 불안감이 클 것이지만, ‘하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다’는 말처럼 남은 100일 최선을 다하면 하늘도 여러분의 앞날을 도울 것”이라고 덧붙였다.

그러면서 “제자들의 진학을 위해 애쓰고 계시는 선생님과 자녀의 진로를 위해 가슴 졸이고 계시는 학부모님께도 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “조금만 더 힘을 내달라”고 당부했다.

2021학년도 대입 수능 시험은 코로나19로 인해 당초 일정보다 2주 늦춰진 오는 12월 3일 치러진다.

