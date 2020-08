가맹택시 시대…마카롱택시, 전국 1만대 돌파

[아시아경제 부애리 기자] 모빌리티 업계가 '가맹택시'로 재편되고 있는 가운데, KST모빌리티가 마카롱택시 가맹택시 계약 대수가 전국 1만대를 돌파했다고 25일 밝혔다.

가맹택시란 기존 택시 회사가 수수료를 내고 브랜드 등을 사용하는 것을 뜻한다. 지난 3월 통과된 여객자동차운수사업법 개정안은 모빌리티 플랫폼 사업을 운송, 가맹, 중개 3가지 유형으로 구분했다. '운송'은 렌터카 기반 승차공유 서비스이고, '가맹'은 택시 업체와 계약을 맺고 표준화된 품질 등을 제공하는 사업이며, '중개'는 어플리케이션(앱) 등으로 택시를 연결 시켜주는 방식이다.

마카롱택시는 서울에서 3670대, 대구 2850대, 울산 1470여대가 운영되고 있다. 현재 마카롱택시 운송가맹사업구역은 서울, 경기, 대전, 대구, 울산, 세종, 제주 등 전국 10개 지역에 이른다.

KST모빌리티와 협력하기로 한 전국 각 지역 택시조합에 속한 택시대수는 약 12만대로, 전국 택시대수(약 25만1000대)의 약 47.4%에 해당한다.

KST모빌리티는 향후 다양한 가맹택시 서비스를 출시한다는 계획이다.

오는 10월 마카롱택시 전용 적립 포인트 '마카롱 캐시(가칭)'를 출시한다. 마카롱 캐시를 통해 고객들에게 포인트를 택시운행요금 결제에 이용하거나 다양한 브랜드와 연계해 서비스 상품을 결제할 수 있도록 할 예정이다.

이외에도 친환경 택시 '마카롱 에코', 프리미엄 택시 '마카롱 S', 기업을 위한 업무택시 '마카롱 비즈(가칭)'도 하반기 선보일 예정이다.

이행열 KST모빌리티 대표는 "1만대 가맹택시 계약을 통해 모빌리티 혁신을 안정적으로 추진하기 위한 1차 기반을 갖췄다"며 "올 연말까지 가맹택시 2만대, 가입자 100만명을 확보하고 다양하고 수준 높은 서비스를 지속적으로 출시해 고객과 택시 업계가 모두 만족할 수 있는 이동 플랫폼을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

