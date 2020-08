김해시 율하카페거리, 중기부 '스마트 시범상가' 선정

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 김해시는 율하카페거리가 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단에서 추진하는 '스마트시범상가' 사업지로 선정됐다고 25일 밝혔다.

스마트시범상가는 VR·AR, IoT 등 4차 산업혁명 기술을 집중 보급해 소상공인의 경영·서비스 혁신거점으로 육성하는 프로젝트다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 소비·유통의 비대면, 디지털화 문화에도 기여할 것으로 기대된다.

율하카페거리의 경우 복합형 시범상가로 선정됐다. 지원되는 기술은 소상공인 업종 및 사업장 특성에 맞춰 스마트기술과 스마트오더로 나뉜다.

스마트기술은 VR·AR을 활용한 스마트 미러, 서빙과 조리를 돕는 로봇 등으로 경영과 서비스 혁신을 도모한다. 스마트오더는 모바일 기기 등을 활용해 예약 및 현장 주문, 결제가 가능한 시스템 도입으로 이어진다.

스마트기술은 점포당 500만원(35곳), 스마트오더는 점포당 35만원(60곳)씩 배정된다. 카페거리 전체로는 최대 1억9600만원까지 지원받을 수 있다.

중기부는 소상공인 업종과 사업장의 특성에 맞는 기술을 보급할 수 있도록 스마트기술 보유기업을 책자로 제작·배포하고, 상가는 기술 보유기업을 자체 선정해 사업을 추진한다.

허성곤 김해시장은 "최근 코로나19에 따라 소비·유통환경의 비대면·디지털화가 빠르게 진행되고 있어 소상공인의 스마트기술에 대한 관심은 더욱 커질 것"이라며 "스마트시범상가의 성공적 도입으로 시대 변화에 맞게 소상공인들이 자영업하기 좋은 도시로 거듭나도록 하겠다"고 했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr