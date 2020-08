비대면 비즈니스 지원 본격화…AI자율방역로봇 등 40개 과제에 370억

[아시아경제 조슬기나 기자] 인공지능(AI) 자율방역로봇, 온라인 교육 시 학생들의 수업참여도를 측정하는 서비스 등 비대면 비즈니스 관련 40개 과제에 총 370억원이 투입된다.

과학기술정보통신부는 '디지털 뉴딜'의 일환으로 추진되는 '비대면 비즈니스 디지털혁신 기술개발'사업의 수행기관 선정과 협약을 모두 완료하고 해당 과제를 본격 추진한다고 25일 밝혔다.

이는 원격근무ㆍ교육, 무인서비스 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 비대면 서비스가 확산됨에 따라 사회ㆍ경제전반에 걸친 디지털 전환에 대응하기 위한 행보다. 국내 기업 경쟁력을 끌어올리고 시장을 선점하기 위해 비대면 서비스 ICT 분야 핵심기술(20개, 과제당 15억원), 사업화 지원(20개, 과제당 3.5억원) 등 40개 과제에 총 370억원을 지원한다.

3차 추경 의결 직후부터 진행된 공모는 일부 분야에서 14.1대 1의 경쟁률을 기록하는 등 기업들의 열기가 뜨거웠다. 총 221개 기관이 신청해 평균 5.5 대1의 높은 경쟁률을 보였다.

공모 결과, 먼저 비대면 서비스에 필요한 ICT 핵심기술 개발을 지원하는 기술개발 과제는 기업 13개, 연구기관 6개, 대학 1개 기관이 선정됐다.

잇올은 AI기반 영상분석 기술을 활용해 온라인 교육시 학생들의 수업 참여도(집중도)를 측정하고 학습능률을 향상할 수 있도록 지원하는 서비스를 개발할 계획이다. 유엔젤은 영상회의에서 실시간으로 참여자의 음성을 인식, 회의내용을 자막으로 생성하고 회의록을 자동으로 작성하는 기술을 개발한다. 이밖에 밀집 환경에서의 실시간 마스크 미착용자 식별(인플랩), 비대면 건강진단 사이니지 기술(가천대학교), 국민참여형 디지털 방역 기술(전자기술연구원) 등 코로나19를 계기로 필요성이 증대된 감염병 예방ㆍ대응 분야의 ICT 개발도 추진된다.

신속한 제품개발 및 사업화를 지원하는 ‘R&D 바우처’ 과제에는 유비마이크로, 비전세미콘 등 20개 중소·중견기업이 선정됐다. 유비마이크로(전자통신연구원 공동)는 산업시설 근무자의 감염상태를 측정ㆍ분석할 수 있는 ‘지능형 언택트 헬스 모니터링 시스템’을 개발하기로 했다. 비전세미콘(한국기계연구원 공동)은 AI기술을 활용해 고객, 매장의 상태를 실시간으로 파악하는 이동형 방역로봇과 바이러스 전파를 최소화할 수 있는 비말차단 시스템을 개발할 예정이다.

과기정통부는 9월말까지 전체 과제의 사업비를 모두 지급할 계획이다. 오상진 과기정통부 정보통신산업정책관은 “코로나19로 인한 비대면 서비스 확산과 디지털 전환 가속화 등 경제사회 구조의 대전환은 ‘디지털 역량’의 중요성을 재확인하고 있는 상황” 이라며 “우수한 ICT 역량을 보유한 우리에겐 오히려 새로운 기회가 될 수 있는 만큼 기업들이 비대면 비즈니스에서 경쟁력을 확보하고 시장을 선점해 나갈 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.

