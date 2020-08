지난주 서울 '깜깜이 환자' 20% 넘어…7.6배 폭증

[아시아경제 조슬기나 기자] 서울에서 감염경로를 알 수 없는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 수가 불과 1주만에 7배 이상 폭증했다. 지난 주 확진자 20% 이상이 이 같은 '깜깜이 환자'로 파악된다.

25일 서울시에 따르면 8월 셋째 주(16∼22일) 확진자 가운데 감염경로가 불분명한 사례는 191명으로, 이 기간 전체 확진자(902명)의 21.2%를 차지했다. 서울 내 깜깜이 환자는 6월 첫째 주(5월31일∼6월6일)부터 매주 10명 안팎씩 발생하다가 8월 둘째 주(9∼15일) 25명으로 늘더니, 셋째 주에는 무려 7.6배로 급증했다.

이는 서울 성북구 사랑제일교회와 광복절 광화문 집회에서 촉발된 집단감염이 계기가 된 것으로 분석된다. 사랑제일교회에서 첫 확진자가 나온 지난 12일 이후 ▲ 노원구 공릉동 안디옥교회(서울 누적 22명) ▲ 여의도순복음교회(24명) 등 종교시설뿐 아니라 ▲ FA체대입시학원(30명) ▲ 극단 '산'(26명) ▲ 강동구 둔촌어린이집(15명) 등이 감염집단으로 새로 분류됐다.

집단감염으로 신규 확진자 수가 급격히 늘며 역학조사를 통해 연결고리가 명확히 확인되지 않는 사례도 함께 증가한 것이다. 방역당국은 'n차 전파'가 전방위로 발생하면서 감염경로 역추적이 더 이상불가능한 사례도 적지 않은 것으로 보고 있다.

특히 고령층일수록 깜깜이 환자 비율이 높았다. 확진자 진술, 카드 사용내역 등을 기반으로 한 역학조사에서 상대적으로 어려움이 큰 여파로 분석된다. 서울의 연령대별 '깜깜이 환자' 비율은 80대 이상이 23.3%로 가장 높았고, 70대(18.1%)와 60대(15.8%)가 뒤를 이었다. 반면 10대(6.5%)와 20대(7.4%)는 노년층의 절반 수준에 불과했다.

