[클릭 e종목]"스페코, 아스팔트 플랜트서 풍력 타워까지"

[아시아경제 박형수 기자] 하나금융투자는 25일 스페코 스페코 013810 | 코스닥 증권정보 현재가 8,910 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,760 2020.08.25 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 【전문가포착】 무슨일이 있어도 매수해야할 '언택트 관련주' “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”‘SOC사업’에 2탄! 정부가 게임산업에 집중 사격 한다!!! close 에 대해 플랜트 업체에서 풍력 업체로 변모하고 있다며 올해 실적이 좋아질 것으로 내다봤다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다.

스페코 스페코 013810 | 코스닥 증권정보 현재가 8,910 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,760 2020.08.25 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 【전문가포착】 무슨일이 있어도 매수해야할 '언택트 관련주' “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”‘SOC사업’에 2탄! 정부가 게임산업에 집중 사격 한다!!! close 는 아스팔트 플랜트 제조업체다. 국내외 건설현장에 공급하고 있다. 아스팔트 플랜트 사업을 바탕으로 콘크리트 플랜트, 방산설비, 풍력타워 등 다양한 분야로 사업을 확장하고 있다. 멕시코 법인에서 풍력타워를 제조해 지멘스, 가메사와, 베스타스 등 세계적인 풍력발전 업체에 공급하고 있다.

이정기 하나금융투자 연구원은 "2018년 기준 멕시코의 풍력에너지 생산능력은 4051MW로 전세계 12위"라며 "2008년부터 2017년까지 연평균 성장률 44%를 기록했다"고 설명했다.

이어 "멕시코풍력에너지협회(AMDEE)에 따르면 멕시코는 2031년까지 풍력에너지 생산능력을 2만2300MW로 확대할 것"이라며 "투자계획에 따르면 2019년부터 2023년까지 신규투자를 집중한다"고 덧붙였다.

이 연구원은 " 스페코 스페코 013810 | 코스닥 증권정보 현재가 8,910 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,760 2020.08.25 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 【전문가포착】 무슨일이 있어도 매수해야할 '언택트 관련주' “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”‘SOC사업’에 2탄! 정부가 게임산업에 집중 사격 한다!!! close 의 멕시코법인 매출도 멕시코 풍력에너지 투자계획과 높은 상관관계를 보인다"며 "2023년까지 풍력타워 부문의 높은 성장을 기대한다"고 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr