풋조이 "F/W시즌 어패럴 컬렉션" 출시

풋조이(FJ)가 2020 F/W시즌 어패럴 컬렉션(사진)을 선보였다.

숨어있는 기능을 뜻하는 '캄 테크(Calm Tech)'와 골프와 일상의 경계를 넘나드는 '보더리스(Borderless)' 등을 기반으로 세 가지 테마를 잡았다. 다양한 컬러와 아이템, 액세서리 등으로 레이어드 스타일링이 가능한 FLS(FJ Layering System)와 카본 파이버 소재를 사용한 최고 기능의 F/W 카본(Carbon), 편안한 소재와 사이즈가 포인트인 캐주얼(Casual) 라인 컬렉션 등이다.

머리부터 발끝까지 완벽한 레이어드가 가능하도록 디자인했다는 게 흥미롭다 파스텔 계열 옐로우, 핑크, 에메랄드, 블루 등 소프트한 컬러부터 매력적이다. 카본 섬유 특성을 살려 신체 온도를 유지해주는 발열 기능과 정전기 방지, 향균 기능을 곁들였다. 탄성이 뛰어나 수 차례 세탁 후에도 변질되지 않는다. 전국 공식 대리점에서 구매 가능하다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.