[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방송이 현영이 아이와 함께하는 일상을 전했다.

24일 현영은 자신의 인스타그램에 "집안이 온통 도로~~~~ 놀이공원인줄 온통 청룡열차. 롤러코스터. 달리자 달리자 오늘도"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진에는 넓은 거실에 롤러코스터 모양의 장난감이 놓여 있었다.

현영의 아들은 소파에 앉아 카메라를 보며 해맑은 미소를 짓고 있다.

한편, 현영은 지난 2012년 4살 연상의 금융계 종사자와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr