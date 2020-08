[오늘날씨] 전국 찜통더위…태풍 '바비' 북상중

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 화요일인 25일은 낮 최고기온이 35도까지 오르는 등 전국에서 무더위가 이어지는 가운데 제주도는 8호 태풍 '바비' 영향권에 들어가 비가 내리겠다.

낮 기온이 33도 이상 오르는 곳이 많겠고 습도가 높아 체감온도는 높아져 더욱 덥겠다.

이날 낮부터 오후 6시까지 내륙 지역을 중심으로 대기 불안정에 의한 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 경기 남부, 강원 영서 남부, 충청 내륙, 전북 내륙, 전남 북부 내륙, 경상 서부 내륙 등에 10~50mm의 비가 오겠다.

또 태풍 바비가 이날 제주도 남쪽 해상으로 북상할 것으로 예보됐다. 밤에는 제주도부터 태풍의 영향권에 들어오는 27일까지 전국이 태풍의 영향권에 들겠다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 25도 △춘천 24도 △강릉 25도 △대전 24도 △청주 25도 △대구 24도 △부산 26도 △전주 25도 △광주 25도 △제주 28도 등으로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 33도 △춘천 34도 △강릉 35도 △대전 34도 △청주 34도 △대구 35도 △부산 32도 △전주 34도 △광주 33도 △제주 34도 등이다.

기상청은 "현재 태풍의 위치가 우리나라와 매우 멀리 떨어져 있고, 주변 기압계가 매우 유동적이다"라며 "태풍의 이동속도와 강도, 이동 경로가 변경될 수 있으니, 앞으로 발표되는 기상정보 또는 태풍 정보를 참고하기 바란다"고 말했다.

