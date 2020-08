美 경찰, 흑인 등 뒤서 총격…격렬 시위로 통행금지령(상보)

[아시아경제 김유리 기자] 미국에서 또 흑인이 경찰이 쏜 총에 맞아 중태에 빠지는 사건이 발생했다.

23일(현지시간) 주요 외신 등에 따르면 미국 위스콘신주 커노샤에서 이날 오후 5시께 경찰 총격에 흑인 남성 제이콥 블레이크가 병원으로 이송됐다. 당시 이 남성은 비무장 상태였던 것으로 알려졌다. 커노샤 경찰은 '가정 문제'로 현장에 출동했었다는 점 외에 구체적인 총격 배경을 언급하지 않았다.

사고 정황이 담긴 영상에서는 한 남성이 거리에 주차된 차량 쪽으로 걸어가고 백인 경찰관들이 그를 향해 총을 겨눈 채 뒤따라간다. 남성이 운전석 문을 열자 뒤따르던 경찰관이 총을 수차례 발사한다.

인권 변호사인 벤 크럼프는 이날 트위터로 "당시 블레이크가 타려고 한 차에 그의 아들 3명이 타고 있었다"며 "그들은 그 장면을 봤으며, 영원히 트라우마로 고통받을 것"이라고 비판했다. 그는 CNN을 통해 블레이크 가족이 자신에게 지원을 요청했다고 밝혔다. 위스콘신주 법무부는 현재 이 사건을 조사 중이며 연루된 경찰관들은 휴직에 들어갔다고 밝혔다.

사고 영상이 소셜미디어를 통해 확산하면서 시민들의 격렬한 항의 시위가 이어졌다. 시위 도중 화재가 발생하기도 하는 등 시위가 악화 조짐을 보이자 당국은 다음 날 오전 7시까지 시 전체에 통행금지령을 내렸다.

토니 에버스 위스콘신 주지사는 트위터를 통해 "(경찰이) 위스콘신 지역 흑인 시민들을 향해 과도한 무력을 사용하거나 즉각적인 폭력으로 대응하는 데 반대한다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr