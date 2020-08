목포기독병원, 환자와 직원 모두 안전한 선별진료소 운영

코로나 장기화 대비 진료에서 검체 채취까지 원스톱 가능



[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 목포기독병원은 코로나19 재확산 속에 병원을 이용하는 내원객의 불안감을 해소하고 환자와 의료진 모두가 안전하게 진료를 받을 수 있도록 지역 최초로 음압·양압 시설과 냉·난방시설을 동시에 갖춘 선별진료소 운영에 들어갔다고 24일 밝혔다.

현재 코로나19가 급속이 퍼지면서 장기전에 대비해 의료진의 피로를 덜어주는 동시에 병원 내의 감염으로부터 안전한 환경을 위해 진료부터 검체 채취까지 음압·양압실을 갖추고 원스톱으로 진료할 수 있도록 새롭게 시스템을 갖췄다.

코로나19 검체 채취실은 각 실로 구성돼 3곳에서 검체를 할 수 있으며 검체 후 환자가 나간 즉시 소독액이 자동 분사되도록 설치돼 보다 안전하게 검사를 진행할 수 있다.

음압·양압 시설은 질병관리본부의 지침에 따라 진료실은 기압 차이를 이용해 내부 공기를 밖으로 내보내는 양압실로, 검사실은 내부 공기가 외부로 빠져나가지 못하게 하는 음압실로 설계돼 있으며, 진료소 밖에서 내부와 완벽히 차단된 투명 벽을 사이에 두고 직원과 환자 간 스피커를 통해 문진을 진행하고 있다.

호흡기 전문의인 오인균 대표원장은 “이번 새롭게 설치된 선별진료소와 국민안심병원의 시스템으로 환자와 직원 모두가 안전한 환경에서 진료를 받을 수 있으며, 지쳐있는 의료진과 직원들의 피로를 덜어주게 됐다”며 “지금까지 열악한 환경 속에서도 고생한 직원들에 대한 미안함과 감사에 뜻”을 전했다.

또한 “인근 지역주민의 코로나19 감염병 차단을 위해 전 직원과 함께 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

