'美 금지'에 소송 결정 '틱톡'…中 외교부 "지지한다"

[아시아경제 김유리 기자] 중국 외교부가 미국을 상대로 한 틱톡의 소송 제기 결정을 지지한다고 밝혔다. 중국 바이트댄스의 동영상 애플리케이션인 틱톡은 도널드 트럼프 미국 대통령이 '거래 금지' 등 행정 명령을 내린 데 대해 소송을 제기하기로 했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 24일 "중국은 이 기업이 법적 무기로 정당한 권익을 지키는 것을 지지한다"며 "중국 기업의 합법적 권리 수호를 위해 필요한 조치를 계속 취할 것"이라고 말했다.

그는 "미국이 국가안보를 구실로 틱톡 등 중국 기업을 사냥하고 있다"고 강조했다. 이어 "미국이 틱톡과 위챗, 화웨이 등 중국 기업을 사지에 몰아넣고 있다"며 "이들 기업이 커지는 것을 두려워하기 때문"이라고 말했다. 그러면서 "미국의 중국 기업 탄압은 시장 경제와 공정한 경쟁 원칙을 부정하는 것이자 국제 규칙을 짓밟는 '강도 행위'와 같다"고 비판했다.

앞서 6일 트럼프 대통령은 중국 공산당이 개인정보에 접근할 수 있다는 이유로 바이트댄스를 비롯해 위챗의 모회사인 텐센트와의 거래를 45일 내 금지하는 행정명령을 내렸다. 14일엔 바이트댄스에 틱톡을 포함한 모든 미국 내 자산을 90일 안에 매각하라는 행정 명령을 내렸다.

