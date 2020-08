「오늘의 레시피」 브로콜리 버섯 샐러드

▷재료(2인분)

브로콜리 1/2송이, 소금?후춧가루 적당량씩, 여러 가지 버섯(만가닥버섯, 새송이버섯, 양송이버섯 등) 100g, 샐러드 채소 약간, 땅콩기름(또는 올리브오일) 적당량, 오리엔탈 드레싱 3~4

▷만들기

★ 요리 시간 30분

글ㆍ사진=네츄르먼트 제공