[아시아경제 배경환 기자] 코스닥 상장사 에스모 에스모 073070 | 코스닥 증권정보 현재가 407 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 407 2020.08.24 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 지난 6월 1일 이사회에서 결의한 제3자배정 유상증자 발행과 관련해 자금 조달의 어려움으로 인해 이사회에서 최종 철회를 결정했다고 24일 공시했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr