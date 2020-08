"웨딩업체 많이 힘들어 정부 도와달라" 靑 청원 등장

[아시아경제 강주희 인턴기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세로 사회적 거리두기가 2단계로 격상되면서 단체 모임이 50명 미만으로 제한된 가운데, 결혼식을 둘러싼 갈등이 심화하고 있다. 웨딩업계는 '50인 미만 결혼식'을 하기에는 현실적으로 힘들다며 반대하는 움직임을 보이고 있다.

24일 청와대 국민청원 홈페이지에는 '웨딩업체도 많이 힘듭니다. 정부의 적극적인 도움이 필요합니다'라는 제목의 청원 글이 등장했다. 이 청원은 24일 오후 2시 57분 기준 9135명의 동의를 얻었다.

청원인은 "요 며칠간 국민청원과 언론보도 등을 통해 웨딩업체가 신랑신부의 입장을 전혀 고려하지 않고 '갑질 횡포'를 부리고 있다는 내용이 부각되고 있다"며 "웨딩업체가 인원조정을 못 하게 하거나 연기시 위약금 부과 등을 한다는 것"이라고 설명했다.

청원인은 이에 대해 "웨딩업체도 기업"이라며 "코로나19로 인한 무더기 예약취소사태와 행사 연기로 (웨딩업체가) 오랜 기간 적자 운영 중이고, 지역에서만 이를 버티지 못한 15개 내외의 업체가 폐업 처리됐다"고 반박했다.

청원인은 "언론 등에서는 웨딩업체의 갑질을 문제 삼지만, 현실적으로 정부의 '50명 집합금지 방침'으로 고객들이 무리한 요구를 해 웨딩업체는 받아들이기 힘든 부분이 많다"고 호소했다.

청원인은 또 "천재지변에 준하여 행사를 할 수 없는 상황이니, 취소 시 위약금 없도록 해달라, 연기 시 위약금 없도록 해달라, 300~400명 행사계약을 50명만 지불하게 해달라, 식사를 대체하는 답례품은 비싼 것으로 해달라" 등 고객들로부터 무리한 요구를 받고 있다고 털어놨다.

이어 "인건비 상승으로 정상적인 행사를 진행하여도 기업경영이 어려운 상황에 이처럼 50명 행사를 진행한다면 엎친 데 덮친 격으로 적자는 눈덩이가 되고 올 초부터 받아왔던 기업대출을 더 많이 받아 경비를 충당하여야 한다"며 "건물 임대료와 관리비, 인건비 등의 변동은 없고, 오히려 높아지는 현실이 더욱 암울하게 한다"고 토로했다.

청원인은 "정부에 적극적인 도움을 요청한다"며 "확진자가 웨딩업에서 다수 발생한 점이 없는 것을 고려해 방역수칙을 강화해 정상행사를 진행토록 하던지, 아니면 고위험군에 분류된 예식업을 원칙대로 운영 중단해 달라"고 요구했다.

앞서 정부는 사회적 거리 두기가 2단계로 격상됨에 따라 모든 집합·모임·행사는 인원 기준에 맞춰 실내는 50명 미만, 실외는 100명 미만 인원으로 진행해야 한다는 방침을 마련했다. 이에 따라 결혼식 또한 50인 미만으로 초대해야 하며 식사 등의 제공도 원칙적으로 금지된다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr