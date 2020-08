감염학회 "코로나19 한계…거리두기 3단계 격상해야"

"대면 활동 최소화, 사회적 거리두기, 마스크 착용 꼭 실천"

[아시아경제 김가연 기자] 대한감염학회 등은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 이어지고 있는 것과 관련, 사회적 거리두기 3단계 격상을 촉구했다.

학회는 24일 성명을 내고 "23일 오전 12시를 기준으로 전국적인 사회적 거리두기 2단계가 됐지만, 현재 유행 상황에 대응하기에는 역부족"이라며 "지난 2주간 국내에서 발생한 코로나19 신규 환자가 2000명이 넘는다. 이번 유행은 우리가 경험해 온 것과는 다른 규모의 피해를 남길 가능성이 높다"고 우려했다.

학회는 "병상이 급속도로 포화하는 등 의료체계도 감당하기 어려운 한계에 이르렀다"며 "방역 조치는 조기에 적용돼야 충분한 효과를 거둘 수 있다"고 강조했다.

이어 "정부는 4대 의료정책 추진을 중단하고 의료계와 원점에서 재논의할 것을 약속해달라. 정부와 의료계 사이 인식 차이가 크고 정책 당사자의 의견수렴도 충분하지 않았다"며 "정부와 보건의료단체 간 상식적인 대화 채널을 만들고 최근 이슈가 된 의료정책 추진과 관련해 합의 도출을 위한 로드맵을 마련해달라"고 요청했다.

그러면서 "가급적 대면 활동을 최소화하고 불가피한 모임 속에서 사회적 거리두기와 마스크 착용을 꼭 실천해 달라"며 "올바른 방법으로 마스크를 착용하고 손 위생도 꼭 지켜달라"고 개인 방역 수칙 준수를 거듭 당부했다.

이날 성명은 대한감염학회, 대한결핵및호흡기학회, 대한소아감염학회, 대한응급의학회, 대한의료관련감염관리학회, 대한임상미생물학회, 대한중환자의학회, 대한항균요법학회, 한국역학회가 공동 발표했다.

한편 중앙방역대책본부에 따르면 이날 오전 12시까지 국내 신규확진자 수는 266명으로 파악됐으며, 누적 확진자 수는 1만7665명으로 집계됐다.

