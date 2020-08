한국은행 국회 기재위 업무보고

[아시아경제 김은별 기자] 이주열 한국은행 총재는 24일 국회 기획재정위원회 업무보고에서 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 충격이 저소득층에 미치는 영향이 더 컸기 때문에 정부가 일정 부분 보충해주는 조치는 필요했다고 인정한다"고 밝혔다.

이 총재는 이날 기동민 더불어민주당 의원의 '2차 긴급 재난지원금 지급에 대한 의견을 밝혀달라'는 질의에 대해 이같이 답하고, "3분기에도 가계소득여건이 개선되긴 어려운 만큼 소득충격을 보전하는 조치는 필요하다고 개인적으로 생각한다"고 말했다.

다만 지급 대상이나 방식 등에 대해서는 세부적으로 고민해봐야 한다는 뜻을 덧붙였다. 이 총재는 "(2차 긴급 재난지원금 지급에 따른) 소비진작 효과나, 재정 감당능력 등은 함께 고려해야 하지 않나 생각한다"고 말했다.

