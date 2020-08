롯데하이마트 온라인쇼핑몰, ‘LG전자 그랜드 페스타’ 기획전 실시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데하이마트 온라인쇼핑몰이 오는 30일까지 7일간 ‘LG전자 그랜드 페스타’ 기획전을 연다.

이번 행사는 롯데하이마트 온라인쇼핑몰과 롯데하이마트 전국 매장, 롯데ON에서 진행한다. LG전자 인기 모델을 추가 혜택과 함께 특별할인가로 판매한다. 매일 한 가지 상품을 특가로 만나볼 수 있다.

행사 기획 모델을 구매하면 추가 혜택도 준다. 롯데하이마트 온라인쇼핑몰과 롯데ON에서 행사 모델을 2 품목 이상 구매하면 엘포인트(L.POINT)를 최대 43만 포인트 지급해준다. 특히, 롯데하이마트온라인쇼핑몰에서 50만 원 이상 결제하면 구매 금액대에 따라 엘포인트를 3000포인트부터 최대 10만 포인트까지 증정한다.

롯데하이마트 모바일 상품권도 추가로 준다. 500만 원 이상 구매한 사람이라면 누구든 2만 원부터 최대 7만 원까지 받을 수 있다. 또, 행사 카드로 결제하면 결제가 기준 10%를 최대 50만 원까지 청구할인 해준다. 롯데ON에서는 LG전자 행사 모델에 최대 10% 할인 쿠폰을 지급하고, 롯데카드로 결제하면 7%를 최대 10만원까지 즉시할인 해준다.

온라인쇼핑몰과 오프라인 매장을 모두 이용하면 주는 혜택도 있다. 롯데하이마트온라인쇼핑몰이나 롯데ON에서 ‘LG전자 그랜드 페스타’ 기획 모델을 구매하고 오프라인 매장에서 LG전자 대형·IT·PC가전 모델을 구매하면 된다. 매장 결제가의 2%를, 엘포인트(L.POINT)로 최대 2만 포인트까지 적립해준다.

주경진 롯데하이마트 온라인마케팅팀장은 “롯데ON과 롯데하이마트 그리고 LG전자가 함께하는 연합 행사를 기획해 고객들께 풍성한 혜택을 제공하게 되었다”며 “LG전자 제품 구매를 염두에 두고 계신 고객들께 좋은 쇼핑 기회가 될 것”이라고 말했다.

한편, 롯데하이마트는 온라인 채널 강화를 위한 서비스를 선보이고 있다. 지난 1월 모바일 앱에 탑재한 AS 서비스 플랫폼을 시작으로, 4월에는 모바일 생방송 프로그램인 라이브커머스 '하트라이브'를 선보였다. 5월에는 시·공간에 구애받지 않고 손쉽게 제품을 주고 받을 수 있는 '선물하기' 기능도 탑재했다.

5월에는 또, 모바일 앱을 통해 인테리어 상담을 중개해주는 '홈인테리어 중개 플랫폼'을 론칭했다. 지난달 7월에는 가전 제품은 물론 다양한 정보를 제공하는 온라인 동영상 콘텐츠 플랫폼 비디오커머스 전용관 '하트ON TV'를 구축했다.

