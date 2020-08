'광화문 집회' 투입 경찰관 7명 코로나19 확진…4명 재검사

9536명 전수조사 완료

[아시아경제 이관주 기자] 이달 15일 서울 광화문 일대에서 진행된 보수단체의 '광복절 집회'에 투입됐던 경찰관 중 7명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

24일 경찰청에 따르면 이날 오전 8시 기준 광복절 광화문 집회 현장에 동원됐던 경찰관 중 7명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 확진자 전원 서울지방경찰청 소속으로 이 가운데 1명은 의경이다.

경찰은 앞서 18일부터 21일까지 집회 현장에 동원됐던 경찰관 9536명을 대상으로 코로나19 전수검사를 실시했다. 20일 최초 4명 확진에 이어 21일 1명, 23일 2명이 추가로 확진 판정을 받았다.

아울러 서울청 소속 4명은 재검사를 받고 결과를 기다리는 중이다. 이에 따라 확진자가 더 늘어날 가능성도 있다.

경찰 관계자는 "보건당국의 지침에 따라 확진자 접촉부대원은 14일간 자가격리하고, 비접촉자로 분류된 다른 부대원에 대해서도 안전 확보를 위해 자체적으로 7일간 자가격리 조치했다"고 설명했다.

