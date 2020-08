'뭉찬' 어쩌다FC, 첫 대회서 3위 달성 후 포상휴가 받아…'래프팅+바비큐 파티'(종합)

[아시아경제 김정호 기자] '뭉쳐야찬다' 어쩌다FC팀이 첫 대회에서 3위를 달성 후 포상휴가로 받았다.

23일 오후 방송된 JTBC '뭉쳐야 찬다'(이하 '뭉찬')에서는 강원도 철원으로 포상휴가를 받은 어쩌다FC팀의 일상이 공개됐다.

지난 주 마포구 축구 대회에서 3위를 달성한 감독 안정환은 포상 휴가에 대해 "처음에는 제주도를 보내주려고 했으나 비행기를 타는게 힘들다"며 "그래서 제주도에 버금가는 곳으로 찾았다"라고 말했다. 어쩌다FC팀이 떠나는 곳은 강원도 철원이었다.

대회 이후 보름 만에 모인 어쩌다FC 멤버들은 포상 휴가 행선지가 제주도에서 철원으로 변경된 사실에 의문을 제기했다.

여기저기에서 실망감을 표하자 주장 이형택은 "최강 코스로 준비했다"라며 자신만만 태도를 보였다. 졸지에 새 집행부의 기획력 평가 자리가 된 '어쩌다 패키지'가 공개되자 궁금증을 자아냈다.

새 집행부는 한탄강 협곡의 풍경을 감상할 수 있는 고석정 관광부터 스릴 넘치는 한탄강 래프팅 체험과 피서지의 하이라이트인 바비큐 파티까지 알찬 구성의 패키지 상품을 내놓았다.

이날 멤버들은 평소보다 화사한 복장으로 나타났다. 김용만은 하와이언 셔츠에 선글라스를 착용하고 밀짚 모자를 썼다.

이에 김용만은 "이 정도는 입어줘야 휴가인 것"이라고 너스레를 떨었다.

아울러 김동현은 "다른건 다 기억이 안나지만 이곳이 한국의 그랜드캐니언이라고 하더라"라고 말했다. 가장 먼저 고석정으로 향한 멤버들은 "이거 운동하는거 아니냐"며 불만을 드러냈다. 하지만 이내 고석정을 직접 보고는 감탄이 이어졌다.

한탄강에 도착한 멤버들은 래프팅을 하기 전 안전 교육을 받기 시작했다. 래프팅 강사는 "수영은 할 줄 아시냐"라고 물어봤다.

이에 김용만은 "우리 중에 수영좀 하는 애가 있다"며 박태환을 가르켰다. 이를 들은 박태환은 15명의 라이프 가드 역을 맡는 것에 당첨됐다.

이어 강사는 "물에 빠지면 어디를 봐야하냐"라고 물었다. 이에 모든 멤버들은 "박태환"이라고 말해 주변을 폭소케했다.

곧바로 강사는 "가장 중요한 것은 물에 빠졌을 때 뒤로 눕는 것"이라고 조언했다. 주의사항을 전달받은 뒤 멤버들은 두 팀으로 나뉘어 본격적인 래프팅에 나섰다.

이후 박태환의 국가대표 수영솜씨를 뽐내기도 했다. 박태환은 허재의 뒤를 이어 다이빙 입수했다. 이후 박태환은 빠른 스피드로 헤엄쳐 물 밖을 나왔다.

이를 본 멤버들은 "엄청 빠르다. 차원이 다른 스피드다"라고 감탄했다.

래프팅이 끝난 후에는 맛있는 식사가 기다리고 있었다. 바비큐 한상이 차려진 모습에 멤버들은 만찬을 즐겼다.

이에 멤버들은 "집행부 열일한다"며 칭찬을 아끼지 않았다. 이에 김용만은 "별거 아닌데 행복하다"라고 기뻐했다.

이후 예상치 않은 상황이 진행됐다. 전원 트레이닝복으로 환복하고 멤버들은 철원의 한 축구장에 도착했다.

이곳에는 철원군청 축구팀이 기다리고 있었다. 안정환 감독은 "경기 감각 잊어버릴까봐 잡았다. 부담갖지 말고 경기 하셨으면 좋겠다"며 이미 노는 모습을 봤기에 엄살은 금지라고 말해 웃음을 자아냈다.

결국 이날 경기는 0:3으로 철원군청의 승리로 끝났다. 안정환 감독은 오랜 휴식으로 굳은 몸의 감각을 깨우기 위한 경기였다며 격려했다.

멤버들은 "물놀이 후에 축구는 아닌 것 같다"고 패배의 대한 변명을 해 폭소를 자아냈다.

한편, JTBC 뭉쳐야 찬다는 매주 일요일 7시 40분 방송된다.

