[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 이천지사 서여주휴게소(양평·창원방향)는 전기 안전 사고 예방을 위한 조치로 노후 전선보호관, 각종 어지러운 전선 등을 전문가를 통해 모두 정비 조치했다고 23일 밝혔다.

지난해 이맘때에도 AISS(특고압 자동개폐기)와 함께 연계 전선을 모두 새 물품으로 교체하는 등 전기 안전에 만전을 기울이고 있다는 게 서여주휴게소의 설명이다. AISS는 2만2000V 특고압의 안정적 수급을 담보해 주는 핵심 장치다.

김진수 휴게소 소장은 "시설물 안전관리 중에서도 전기관련 부분은 매우 민감하고 중요한 사안으로, 매년 종합적인 점검을 실시하고 미흡한 사항이 나오면 바로 개선 조치하고 있다"고 전했다.

