조근제 함안군수, 코로나19 긴급회의 개최 … 전액 환불 한다

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 함안군이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 막고자 재난안전대책본부 상황실에서 긴급회의를 개최했다고 23일 밝혔다.

조근제 군수는 회의에서 정부의 사회적 거리 두기 2단계 방역 조치 배경과 경상남도의 조치사항 등에 대한 보고와 함께 지역사회 유입·확산 차단을 위한 방안을 논의했다.

군은 회의를 통해 수영장, 헬스장 등 실내체육시설을 비롯한 소규모 실외체육시설, 도서관, 공연장, 공원, 캠핑장 등 공공 다중이용시설 운영을 중단키로 했다.

이에 따라 ‘코로나19 극복 힐링 콘서트’는 무관중 온라인 공연으로 전환하고 예매자에 대해서는 전액 환급하기로 했다.

군은 지역관광 활성화를 위해 시행해오던 단체관광 인센티브를 중단하고 화천농악 생생축제는 연기하기로 했다. 상설시장, 5일장, 경로당 등은 방역수칙의 엄격한 준수 하에 이용 가능토록 했다.

또한 경상남도의 종교집회(대면 예배) 금지 행정명령에 따라 비대면 예배 계도와 지도점검에 만전을 기하기로 했다.

조근재 군수는 “함안에서는 확진자가 발생하고 있지 않지만, 코로나19가 전국적으로 대규모 유행의 조짐을 보이는 등 결코 안심할 수 없는 상황이다”며 “그간 생활 속 방역수칙을 철저히 지켜온 군민들과 지역확산 차단을 위해 애써왔던 우리들의 노력이 헛되지 않도록 끝까지 긴장의 끈을 놓지 말고 최선을 다해 달라”고 당부했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr