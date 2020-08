문 대통령-김종인 대표 회담 이뤄질까…與도 "대통령-여야 만나야"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령과 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 만나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 시급한 현안을 두고 머리를 맞댈까. '명분'을 내건 통합당에 여당은 "조건부터 따지는 것은 한가한 태도"라고 말했다.

청와대와 통합당이 영수회담 여부를 두고 논의를 진행하는 가운데, 김태년 더불어민주당 원내대표는 21일 최고위에서 "대통령과 여야가 전격적으로 만나 코로나19 위기 극복을 논하고 민생 회복방안에 합의하는 실사구시 자세가 필요하다"고 말했다.

그는 "통합당이 명분을 내세우며 조건부 태도를 보이는데, 경제 위기보다 더 큰 명분이 무엇인가"라며 "조건부터 따지는 것은 국민 시각으로 볼 때 한가한 태도"라고 말했다. 이어 "비상시기에는 명분보다 실질이 우선"이라며 "이른 시일 내 대통령과 정당 지도자간 회동이 성사되도록 통합당이 현명한 판단을 내려달라"고 촉구했다.

앞서 청와대는 김 위원장과 문 대통령이 21일 회담을 가지는 것이 어떻냐고 회담을 제안했지만 김 위원장은 '만나서 할 얘기도 없는데 밥을 같이 먹어서 무엇 하느냐'며 거절했다. 내용 없는 만남으로 협치 흉내만 낸다는 의심의 눈초리도 거두지 않았다. 주호영 원내대표와 문 대통령이 회담을 했음에도 불구하고 실질적인 협치가 없었다는 '학습효과'도 당 내 존재한다.

이에 20일 최재성 청와대 정무수석이 주 원내대표와 비공개 회동을 갖고 "김 위원장과 문 대통령의 만남을 다시 한 번 원활히 할 필요가 있다"는 취지의 부탁을 건네기도 했다.

하지만 김 위원장이 1대 1회담을 요청하는데다 '구체적 의제'가 필요하다고 강조하고 있어 회담이 빠른 시일 내 이뤄질지는 미지수다. 통합당 관계자도 김 위원장이 조건부 회담을 수락한 것은 "자신들을 위한 정치가 아닌 국민을 위한 정치를 하겠다는 진정성이 느껴지면 (회담 여부를) 생각해 보겠다는 것"이라고 설명했다.

한편 코로나19 확산으로 인해 여당 내에서는 4차 추가경정예산(추경) 편성을 통해 2차 재난지원금을 지급하는 방안을 검토하는 방안이 논의 중이다. 야당 역시 4차 추경과 2차 재난지원금에 찬성하는 입장이어서, 이같은 논의도 급물살을 탈 가능성이 높아졌다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr