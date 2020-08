국세청, 작년 탈세 등 각종 제보 포상금 190억원 지급

[아시아경제 이광호 기자]국세청이 지난해 탈세 등 각종 제보에 포상금 190억여원을 지급한 것으로 집계됐다.

23일 국세청이 미래통합당 추경호 의원에게 제출한 자료에 따르면 지난해 국세청은 6가지 제보·신고 포상금으로 총 190억4800만원(9905건)을 지급했다.

2017년에는 162억8600만원(9313건), 2018년에는 169억3800만원(9618건)이 지급됐다.

국세청 포상금은 탈세 제보 포상금, 차명계좌 신고포상금, 은닉재산 신고포상금, 현금영수증 발급거부 신고포상금, 현금영수증 미발급 신고포상금, 해외금융계좌 신고포상금, 명의위장 신고포상금, 부조리신고 포상금 등 8가지다.

이 가운데 현금영수증 미발급 신고포상금이 4920건으로 가장 많았다. 이어 현금영수증 발급거부 신고포상금 2742건, 차명계좌 신고포상금 1784건, 탈세 제보 포상금 410건 순이다.

포상금 지급액은 탈세 제보 포상금 149억6400만원, 차명계좌 신고포상금 17억8400만원, 현금영수증 미발급 신고포상금 12억5600만원 순이다.

