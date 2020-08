광주서 코로나 확진자 5명 추가…22일 하루 17명 발생

지역 누적 확진자 279명

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자가 5명 추가돼 하루 동안 17명이 발생했다.

23일 광주광역시에 따르면 전날 275번부터 279번까지 확진자가 추가로 나왔다.

275·276·279번은 각각 상무지구 유흥주점, 학습지, 259번 접촉자 등 지역 감염이고 277·278번은 해외입국자다.

하루 동안 발생한 17명은 학습지 관련 5명, 광화문집회 관련 7명, 상무지구 유흥주점 관련 1명, 해외입국자 2명, 조사 중 1명, 259번 접촉자 1명으로 확인됐다.

한편 광주지역에서는 현재까지 총 279명의 확진자가 발생했다. 237명이 지역감염, 42명이 해외유입 사례다.

이 중 133명이 유증상, 146명이 무증상자다.

연령대별로는 10대 미만 6명, 10대 17명, 20대 35명, 30대 33명, 40대 48명, 50대 49명, 60대 55명, 70대 22명, 80대 9명, 90대 이상 5명이다.

지난 9일부터 현재까지 최근 2주간 코로나19 확진자 발생 현황은 0→0→6→2→2→2→6→7→4→6→1→5→11→17명이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr