포항시, '안심식당' 신청 업소 줄이어 … 코로나19 재확산 영향

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 생활 방역수칙을 준수하는 음식점인 '안심식당' 지정제를 실시하고 있는 가운데 최근 코로나19 재확산 속에 '안심식당' 신청 업소가 크게 늘고 있다.

22일 포항시에 따르면 지난 6월말부터 '안심식당' 신청을 받은 결과 전날 기준으로 550개 업소가 인증을 희망, 현재 현장평가 결과를 기다리고 있다.

포항시는 관내 7600여 개소 일반음식점 가운데 전체 20% 수준인 1500개소를 안심식당으로 지정, 시민들이 안심하고 찾을 수 있는 외식환경을 조성해 나갈 방침이다.

안심식당 지정 요건은 ▲덜어먹기 가능한 도구 제공 ▲위생적인 수저관리 ▲종사자마스크착용 등 3대 수칙을 충족해야 한다. 포항시는 지정된 안심식당에 대해서는 SNS(사회적 관계망)와 관광안내도, T맵 등을 통해 적극 홍보할 방침이다.

정영화 포항시 환경국장은 "지금 어려운 시기지만 영업주들의 작은 실천으로 감염병의 위기를 극복할 수 있는 분위기를 진작할 수 있다"면서 "변화된 외식환경조성을 통해 식당을 찾는 소비자들의 불안감을 낮추고 더 나아가 지역경제 활성화의 계기가 되기를 기대한다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr