코로나19 방역 방해 '가짜뉴스' 마구잡이 유포…칼 빼든 경찰 "엄정 대응"

극우단체 중심으로 허위 주장 속출

경찰, 102건 내·수사 진행 중

감염병예방법 위반 적용도 검토

[아시아경제 이관주 기자] 최근 극우 성향 단체 등을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 '가짜뉴스'가 확산하자 경찰이 칼을 빼들었다.

경찰청은 코로나19 관련 악의적·조직적인 허위사실 생산·유포 행위에 대해 엄정 대응하겠다고 23일 밝혔다. 경찰 관계자는 "최근 수도권을 중심으로 확진자가 급증하면서 허위사실 유포도 재확산되는 양상"이라며 "정부의 방역업무를 직접 방해하는 형태로 변화해 심각성이 가중되고 있다"고 단속 취지를 설명했다.

경찰은 이달 20일 기준 코로나19 관련 허위사실 유포 96건·147명, 개인정보 유출 31건·55명을 검거했다. 또 102건에 대해서는 내·수사를 진행 중이다.

실제 극우 유튜브 등을 중심으로 "보건소에서 검사를 받았더니 양성이 많이 나왔는데 병원에 가서 다시 검사를 받았더니 음성이 나왔다. 가짜 양성"이라는 허위사실이 유포돼 서울 서초경찰서가 내사에 착수했고, 광복절 집회 당시 경찰버스에 참가자가 압사됐다는 허위사실 유포에 대해서도 서울 종로경찰서가 수사 중이다.

경찰은 허위사실 유포 행위가 확산되자 선제적 대응을 위해 46명의 지방경찰청 모니터링 전담요원 활동을 강화했다. 발견된 허위사실에 대해서는 방송통신심의위원회, 사이트 운영자 등에 삭제와 차단을 요청하고 있다.

특히 국가의 방역업무를 방해해 우리 사회에 심각한 위험을 초래하는 허위사실 유포에 대해서는 감염병예방법 위반 여부도 검토해 사법처리할 방침이다. 최근 극우 단체를 중심으로 퍼지고 있는 "정부가 고의로 확진 판정을 내리고 있다. 방역 조치를 거부하라"는 내용의 주장에 대해서는 위법 여부에 대해 법리검토를 진행 중이다.

경찰청 관계자는 "악의적이고 조직적인 허위사실 생산·유포에 대해서는 신속하게 내·수사에 착수해 최초 생산자 뿐만 아니라 중간 유포자까지 추적·검거할 것"이라며 "불법행위 발견 시 경찰·보건복지부·지방자치단체 등 관계기관에 적극적으로 신고해주길 바란다"고 말했다.

