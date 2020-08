'불후' 김종국X터보 1부, 요요미 2승 꺾고 조권&MJ&신주협 최종 우승(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 22일 오후 방송된 '불후의 명곡-전설을 노래하다'(이하 '불후의 명곡')에서 조권&MJ& 신주협 팀이 최종 우승했다.

이날 '불후의 명곡'은 '김종국X터보' 특집 1부가 전파를 탔다. 본격 무대가 펼쳐지기 전, 새롭게 합류한 MC 김현준과 김신영의 인사가 있었다. 특히 김신영은 부캐 둘째이모 김다비의 '주라주라'로 신고식을 가졌다.

첫 번째 무대는 요요미가 '사랑스러워'로 도전했다. 요요미는 "너무 사랑스러워서 내 볼을 깨물고 싶을 정도의 매력이 나올 것이다"고 장담하기도 했다. 그녀가 장담한대로 상큼발랄한 무대가 판정단과 스튜디오 패널들을 들썩이게 만들었다.

두 번째 무대는 그룹 엘리스였다. 터보의 '화이트 러브'를 선곡한 엘리스는 "우린 사랑스럽고 파워풀하다"고 무대를 설명했다. 김종국은 "'사랑스러워'는 끼가 필요한데 요요미는 끼가 넘친다"고 극찬했고, 엘리스에겐 "두가지 버전의 노래라 힘들었겠다"고 평했다. 이 대결은 요요미가 1승을 가져갔다.

다음은 라포엠이 김종국의 '별, 바람, 햇살 그리고 사랑'으로 지상파 첫 무대를 장식했다. 라포엠이 선사하는 환상의 하모니에 김종국은 "오늘이 무대를 본 것만으로도 가치가 있다. 축가 느낌이 많이 들었는데 실제 이 노래를 축가로 많이 불렀다"고 밝혔다. 이에 라포엠이 1승을 거뒀다.

이어 송유빈-김국헌의 비오브유가 '나 어릴 적 꿈'으로 무대를 꾸몄다. 비오브유는 "그 시절의 감성을 그대로 가져가면서도 라이브도 할 수 있는 친구들이라는 걸 보여주고 싶다"고 포부를 밝혔다. 격렬한 안무와 라이브를 소화한 비오브유에게 김종국은 "노래와 안무를 함께 하기가 힘들었을 거다"고 인정했다. 하지만 판정단은 라포엠에게 2승을 안겨줬다.

다음으로 정동하가 터보의 '러브 이즈'를 록으로 편곡해 선보였다. 신동엽은 '불후의 명곡'에서 많은 기록을 가지고 있다고 소개하기도 했다. 김종국은 "개인적으로 너무 좋아했던 곡인데, 록 편곡이 너무 완벽했다. 그냥 록음악이어도 잘 어울릴 것 같고, 특히 중간에 확성기 연출 장면까지 다양한 들을 거리가 있어서 좋았다"고 극찬했다. 결국 정동하가 2승을 한 라포엠을 꺾고 1승을 거뒀다.

1부 마지막 무대는 조권&신주협&MJ의 '트위스트 킹'이었다. 한 편의 뮤지컬을 보는 듯한 화려하고 흥넘치는 무대에 판정단은 "조권의 흥이 무르익은 것 같다"고 평했다. 김종국은 "나 같으면 절대 할 수 없는 무대"라며 "1부를 잘 마무리하는 느낌"이라고 말했다. 그리고 조권&신주협&MJ 팀이 '김종국X터보' 특집 1부의 최종 우승자가 되었다.

KBS2 음악 예능프로그램 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr