[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 수행비서의 코로나19 확진자 접촉으로 22일 확진 검사를 받았던 이용섭 광주광역시장과 김용집 광주광역시의회 의장, 장휘국 광주광역시 교육감이 이날 오후 2시쯤 음성판정 결과를 받고 안도하게 됐다.

이 시장 등은 지난 17일과 18일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 김대중 민주인권평화포럼 개막식과 김대중 대통령 서거 11주기 추모식에 참석했다. 이후 이들을 수행한 비서가 지난 21일 확진 판정을 받은 센터 직원과 접촉한 사실이 뒤늦게 확인돼 검사를 받았다. 현재 확진자는 격리 중에 있다.

이에 따라 이 시장은 이날 오전 시청에서 주재하기로 한 ‘민관합동 대책위원회와 코로나19 브리핑’에 참석하지 않았다.

광주시 관계자는 "이 시장 등은 밀접접촉자가 아닌 관계로 격리 해제됐으며, 수행비서는 2주간 자가격리에 들어갔다"고 밝혔다.

