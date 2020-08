"롯데지주, 2분기 기대치 상회한 실적...저점 매수 기회"

[아시아경제 박지환 기자] 한화투자증권은 22일 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 30,350 전일대비 50 등락률 -0.16% 거래량 204,987 전일가 30,400 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 기대치 상회한 롯데지주[e공시 눈에 띄네]코스피-19일'무보수 또는 62억'…재계 총수들, 상반기 보수 '극과 극'(종합) close 에 대해 점진적으로 실적 개선 가능성이 커지고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만3000원을 유지했다.

남성현 한화투자증권 연구원은 "2분기 롯데지주 실적이 회사 추정치를 상회했다"며 "2분기 매출액 2조892억원, 영업이익 476억원으로 전년 대비 각각 7.3%, 12.8% 감소해 영업이익 추정치 254억원을 크게 웃돌았다"고 설명했다.

남 연구원은 "코로나19에 따른 부진한 영업환경에도 롯데GRS 적자폭 축소, 롯데정보통신 실적 선방, 세븐일레븐 영업흑자로 전환 등이 나타났다"고 분석했다.

그는 "롯데쇼핑 주요 점포 폐점 효과로 인한 수익성 개선 및 가맹본부 수요 증가에 따른 세븐일레븐 실적 개선 가능성이 크다"며 "롯데케미칼 대산공장 가동에 따른 효과와 롯데푸드 연결실적 편입에 따른 성장이 예상돼 점진적인 실적 개선이 가능할 것"이라고 평가했다.

남 연구원은 "코로나19에 따라 영업환경이 부정적이지만 실적 개선이 예상되는 만큼 저점 매수를 추천한다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr