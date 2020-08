서울시, 사랑제일교회 교인·방문자 명단 확보 … 역학조사 돌입

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 21~22일 진행한 성북구 사랑제일교회에 대해 경찰의 압수수색 결과 확보한 자료를 토대로 본격적인 역학조사 작업에 들어갔다.

박유미 서울시 시민건강국장(방역통제관)은 22일 오후 긴급 브리핑을 열고 "전날 오후부터 사랑제일교회에 대한 경찰의 압수수색을 통해 교인명부와 예배참석자 등 사랑제일교회 방문자의 명단과 그 외 교회에서 숙식한 사람의 명단, 8·15 행사관련 계획과 회의록 등을 확인했다"며 "이 자료들을 신속히 분석해 검사 필요대상이 확인되면 즉시 검사를 받도록 필요한 조치를 하겠다"고 밝혔다.

앞서 정부와 서울시의 요청에도 불구하고 역학조사반의 교회진입을 거부하고 교회 신도들이 공무원에게 욕설과 협박을 하는 등 역학조사를 방해해 왔다. 이에 시는 20일 오후 10시30분 사랑제일교회의 목사와 법률대리인 2명을 역학조사 거부 및 방해에 따른 감염병 예방법 위반죄로 경찰에 고발했고, 경찰은 즉시 사랑제일교회에 대한 수사에 착수했다.

법원으로부터 교회에 대한 압수수색영장을 발부받은 경찰은 전날(21일) 오후 8시45분 사랑제일교회에 경찰인력 70여명을 투입, 이날 0시45분까지 압수수색을 진행했다.

경찰의 압수수색 종료 후에는 서울시와 정부의 합동 역학조사반 40여명이 22일 새벽 1시15분부터 3시50분까지 역학조사를 실시했다.

서울시는 역학조사를 통해 확보한 자료들을 중수본과 함께 분석해 검사 필요대상이 확인되면 즉시 검사받도록 필요한 조치를 하는 한편, 기존에 교회로부터 제출받은 자료와 대조해 허위 누락 등 사랑제일교회 측의 위법행위가 발견되면 감염병법에 따른 고발 및 손해배상을 청구해 방역 방해에 대한 책임을 물을 방침이다.

박 국장은 "사랑제일교회 관련 확진자가 700명을 넘어서고, 지역적으로는 전국에서 발생하는 등 매우 엄중한 상황으로 전개되고 있다"며 "서울시로부터 검사 안내 연락을 받으시는 분들은 최대한 신속하게 가까운 선별진료소를 찾아 검사를 받아달라"고 당부했다.

