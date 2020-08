더운 여름…불 없이 한끼 책임질 주방가전 인기

[아시아경제 문혜원 기자] 습하고 무더운 여름 뜨거운 불 없이 한 끼 식사를 완성 시켜 줄 주방가전이 소비자들의 인기를 얻고 있다.

테팔 초고속 블렌더 인피니믹스 플러스는 1600W와 35000RPM의 초강력 파워 모터와 테팔 파워엘릭스 라이프 6중 칼날 기술로 사과, 복숭아 등의 딱딱한 과일뿐만 아니라 여름철 매일 찾게 되는 얼음까지 완벽하게 분쇄해 준다.

자동 모드에는 ▲스무디 ▲얼음 분쇄(아이스 음료) ▲아이스크림(샤베트) ▲반죽 총 4가지 레시피가 포함돼 있어 여름철 시원한 간식을 원터치로 만들 수 있다. 여기에 업계 내 최초 적용된 반죽 모드가 있어 머핀, 핫케이크 등의 묽은 반죽도 힘들이지 않고 만들 수 있다.

더운 날씨에 기름을 사용하는 요리는 그 준비와 과정, 뒤처리 걱정 때문에 꺼려지게 된다. 하지만 테팔 저지방 프라이어 이지프라이 디럭스만 있다면 5중 열선으로부터 나오는 강력한 열풍으로 불과 기름 없이도 단시간에 바삭하고 건강한 튀김 요리를 맛볼 수 있다.

뿐만 아니라 와이드 기름 배출구와 5개의 그릴선이 기름을 빠르게 내려주고, 기름이 그릴에 고이지 않게 도와줘 담백하고 건강한 요리가 가능하다. 다이어트의 계절인 여름, 기름진 음식으로 인한 칼로리 걱정도 덜 수 있다.

테팔 저지방 프라이어 이지프라이 디럭스는 XL 사이즈의 4.2L 용량으로 6인분 요리도 한 번에 만들 수 있다.

테팔 옵티그릴 플러스는 삼겹살 구이부터 한식 요리, 베이킹까지 다양한 요리가 가능한 제품이다.

요리 재료의 두께를 자동으로 감지하고 측정하는 센서가 내장돼 재료에 따라 알맞은 온도로 조리할 수 있다. 여기에 위?아래 38개의 그릴선과 7도 경사진 그릴판 덕분에 냄새와 연기 없이 건강하고 맛있는 그릴 요리를 간편하게 즐길 수 있다.

리큅 6단 풀 스테인리스 식품건조기는 다른 계절보다 식품 위생에 더 많은 관심을 가지는 여름철에 불 없이도 건강한 식생활을 도와주는 제품이다.

이 제품은 내·외부와 트레이, 후면 건조 팬까지 모두 스테인리스 재질을 사용해 위생적인 식품 건조와 제품 관리가 가능하다.

기존 열풍 건조 모드에 살균, 탈취 모드를 추가해 식품 건조 후 발생할 수 있는 제품 내부의 세균과 식재료 냄새까지 제거해 주며, 건조가 완료된 식재료를 빠르게 식혀주는 쿨 다운 모드가 있어 편의성을 더했다.

트레이는 넉넉한 용량의 6단 구성으로 4~6인 가정에서도 사용할 수 있으며, 불 없이도 고구마 말랭이, 과일칩 등 다양한 건강 간식을 만들 수 있어 유용하다.

