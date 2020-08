제8호 태풍 '바비' 발생…기상청 "다음주 수요일 국내 직접 영향"

26일 오후·밤사이 남해안 상륙해 내륙 지나는 경로

해수면 온도 30도로 높아 강한 태풍 발달 가능성 커

[아시아경제 이현주 기자] 제8호 태풍 '바비(BAVI)'가 22일 오전 9시 대만 타이베이 남남동쪽 약 200㎞ 부근 해상에서 발생했다. 이 태풍은 다음주 수요일경부터 우리나라에 직접적 영향을 줄 것으로 예상된다.

기상청에 따르면 8호 태풍 바비는 오전 9시 현재 북북서 방향으로 시속 27㎞ 속도로 진행 중이다. 최대풍속은 시속 65㎞, 초속 18m다.

태풍의 다음주 중반 우리나라에 영향을 미칠 전망이다. 현재로썬 26일 오후나 밤사이 남해안에 상륙해 내륙을 지날 확률이 가장 높다. 27일 오전 8시 태풍은 대구 서북서쪽 약 80㎞ 육상에 위치할 것으로 기상청은 보고 있다.

이번 태풍은 30도가 넘는 해수면을 급격히 지나면서 빠르게 발달해 우리나라에 강한 태풍으로 접근할 가능성이 크다.

기상청은 "강풍과 폭우에 전국적 단위의 대비가 필요하며 해안가에 막대한 영향을 줄 것으로 예상되는 만큼 사전 대비가 필요하다"고 강조했다.

