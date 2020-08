캘리포니아주 산불, 로드아일랜드 주 면적 태워

기상이변 속 산불 발생

무더위에 제한 송전겹치며 진화 난관

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 캘리포니아주 북부에서 발생한 대형 산불이 잡히지 않고 번져만 가고 있다.

21일(현지시간) CNN방송 등에 따르면 캘리포니아 산불의 피해 면적은 66만에이커에 이른다. 이는 미국에서 가장 면적이 적은 주인 로드아일랜드주의 면적과 같은 수준이다.

CNN방송에 따르면 약 20여곳에서 대규모 산불이 타오르고 있다. 지난해 산불에 비해 피해규모는 배로 늘었다. 산불로 인한 사망자도 5명으로 늘었고 주택 수백채가 전소됐다. 산불을 피해 대피한 사람도 6만명이 넘은 것으로 집계됐다.

이번 산불은 진화가 거의 이뤄지지 않은 채 피해를 계속 키우고 있다.

이번 대규모 산불은 번개로 인한 불씨로 시작됐다. 사흘 새 무려 1만800번에 달하는 벼락이 캘리포니아 지역에 떨어지면서 367건의 산불이 발생했다. 건조한 날씨 탓에 가뭄이 심한 캘리포니아지역에서는 연간 통상 약 8만5천건의 번개가 발생하는데 비해 이례적인 기상현상이다.

여기에 폭염경보가 내려질 정도로 무더운 날씨로 인해 진화도 애를 먹고 있다. 전력난으로 인해 제한 송전까지 이뤄지고 있는 상황에서 산불로 발생한 매연ㆍ연기는 일대 공기질을 악화시키고 있다.

산불을 피해 대피소로 간 주민들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이라는 또 다른 위협을 마주하고 있다. 캘리포니아주는 미국내에서 가장 만은 65만명의 코로나19 환자가 발생했다. 20일에도 5000명의 신규 감염자가 발생했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr