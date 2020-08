최장수 日총리 앞둔 아베 '건강이상설'…근무시간 절반으로 줄여

각종 행사 참석도 연기…건강 이상설 더욱 힘 실려

[아시아경제 이민우 기자] 아베 신조 일본 총리가 최근 근무 시간을 절반으로 줄인 것으로 전해졌다. 건강 상의 문제 때문인 것으로 보인다.

21일 교도통신에 따르면 아베 총리는 이날 오후 1시20분께에서야 총리관저에 출근했다. 이후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대책회의 참석을 포함해 약 4시간 반가량 근무한 뒤 사저로 퇴근했다. 아베 총리가 이처럼 반일만 근무한 것은 사흘째다. 교도통신은 아베 총리가 다음주 이후 참석 예정인 회의를 줄이는 등 근무 일정을 조정 중이며 당분간 저녁 회식도 자제할 것이라고 전했다.

아베 총리는 오는 24일 사토 에이사쿠 총리를 넘어서 역대 최장수 총리에 등극한다. 오는 27일 집권당인 자민당 간부 등이 참석하는 축하 행사를 열 예정이었지만 이 역시 연기했다.

최근 일본의 한 주간지가 아베 총리가 피를 토했다고 전하면서 아베 총리의 건강 이상설이 불거졌다. 아베 총리가 지난 17일 게이오대 병원에서 7시간 가량 머물자 건강 문제가 본격적으로 확산되기 시작했다. 병원 측은 지난 6월 실시한 건강 검진의 추가 검사라고 설명했지만 검사 결과가 알려지지 않아 건강 이상설이 여전히 나오고 있는 실정이다.

