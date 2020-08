정읍시, 장애인 차량 무상점검 서비스 ‘호응’

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시 장애인종합복지관(이하 복지관)은 21일 장애인복지관 주차장에서 장애인의 차량 안전을 위한 무상점검을 진행했다고 밝혔다.

이날 무상점검은 현대자동차 정읍지점과 전주 서비스센터 소속 전문 정비사들의 재능기부로 이뤄졌다.

자동차 무상점검 사업은 복지관 이용장애인과 지역 내 장애인콜택시 등 유관기관 차량을 대상으로 안전관리는 물론, 수리비로 인한 경제적 부담감 감소와 이동 안전성을 높이기 위해 매년 진행하는 사업이다.

차량관리 소홀로 인한 사고를 미연에 방지함으로 소중한 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 마련됐다.

점검은 브레이크와 벨트, 에어컨 등 각종 차량 장치의 작동상태와 LPG자동차의 가스누출 여부 확인 등의 경정비로 진행됐다.

또 엔진오일과 워셔액, 냉각수 상태를 점검 후 보충하고, 와이퍼와 전구 등의 소모성 부품을 무상으로 교체했다.

특히, 점검도중 이상이 발견된 차량에 대해서는 즉시 수리 후 운행토록 계도하고, 수리 상담까지 진행해 이용자들의 만족도를 높였다.

장애인복지관 관계자는 “앞으로도 정읍시 1만 장애인 모두가 안전하고 즐거운 삶을 살 수 있도록 다양한 서비스를 제공하는 지역사회기관이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr