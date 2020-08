잦은 고장, 불분명한 음성, 재발급에 2주…답답한 음성OTP 확 바꾼다

현재 1~2주인 재발급 기간 1~2일로

음량조정 기능, 내구성 등 개선

스마트폰 디지털 OTP 확대 추진

[아시아경제 김효진 기자] 금융당국이 잦은 고장과 재발급 지연 등의 문제를 지적받은 시각장애인용 음성OTP에 대한 대대적인 개선에 나서기로 했다.

금융위원회와 금융감독원은 이런 내용의 음성OTP 편의성 제고 방안을 추진한다고 23일 밝혔다.

은행 등 금융회사들은 시각장애인들이 텔레뱅킹ㆍ인터넷뱅킹, 인증서 발급 등의 금융거래 이용시 생성된 비밀번호를 음성으로 알려주는 음성OTP(One Time Password)를 무상으로 제공하고 있다.

금융당국은 현장방문 등을 통해 시각장애인들의 음성OTP 이용 실태를 점검한 결과 재발급 신청시 주로 본인이 지점을 방문해야 하고 재발급까지 1~2주씩 걸려 불편이 큰 것으로 파악했다.

금융당국은 또 음성OTP의 불량 및 고장이 잦고 일반 OTP에 비해 배터리 소모량도 많아 교체주기가 짧은 편이라고 설명했다.

음성이 불분명하거나 음량 조정이 불가능하고 배터리 잔량을 확인할 수 없는 등 장애인에 대한 기능상의 배려가 부족한 것도 문제라고 금융당국은 설명했다.

금융당국은 본점과 영업점간의 업무절차를 간소화하는 등의 방식으로 음성OTP 배송에 소요되는 시간을 1~2일 수준으로 단축토록 하고 유선으로 미리 신청하면 가까운 영업점에서 수령할 수 있도록 하는 동시에 대리인을 통한 발급도 가능토록 할 방침이다.

금융당국은 또 OTP의 음성 인식성을 개선하고 음량 조절 등의 기능을 추가해 편의성을 높이고 제품을 떨어뜨리는 경우에도 쉽게 파손되지 않도록 내구성을 강화한다는 계획이다.

금융당국은 아울러 현재 일부 은행이 시행하고 있는 디지털 OTP의 도입을 확대하기로 했다. 스마트폰의 디지털 OTP 애플리케이션(앱)으로 생성한 인증번호를 텔레뱅킹ㆍ인터넷뱅킹ㆍ스마트뱅킹 과정에 자동입력시키는 식이다.

