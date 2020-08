[아시아경제 구은모 기자] 엔터메이트 엔터메이트 206400 | 코스닥 증권정보 현재가 2,190 전일대비 15 등락률 -0.68% 거래량 2,280,658 전일가 2,205 2020.08.21 14:20 장중(20분지연) 관련기사 자! 30조 규모 풀 베팅 들어갑니다! 스포츠베팅 게임 양성화!![e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일【전문가추천】 친환경 시대, 수소차가 대안으로 떠오른다 close 는 바이오의약 개발업체인 베노바이오(舊 노웨어바이오)를 계열회사에 추가한다고 21일 공시했다.

