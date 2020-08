문 대통령·여당 지지율 급등…'전광훈 효과' [갤럽]

[아시아경제 강나훔 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 속에 문재인 대통령과 여당의 지지율이 중폭 상승했다는 여론조사 결과가 나왔다. 전광훈 사랑제일교회 목사의 광복절 집회 참가 독려 등에 대한 부정적 여론 확산이 영향을 미친 것으로 보인다.

한국갤럽은 지난 7~9일 만 18세 이상 1002명을 대상으로 문 대통령 직무수행에 대한 여론조사를 벌인 결과 응답자의 47%가 긍정평가했다고 21일 밝혔다. 전주보다 8%포인트 오른 수치다. 부정평가는 45%로 전주보다 8%포인트 떨어졌다.

특히 문 대통령의 직무 수행을 긍정 평가한 응답자들은 그 이유로 '코로나19 대처'(37%)를 가장 많이 꼽았다.

갤럽은 "지난주까지 최근 두 달 간 가장 주목도 높은 현안은 부동산 문제로, 부정적 여론 형성의 주된 원인이었다"며 "지난 주말 사이 수도권 교회 중심으로 코로나19 확진자가 급증함에 따라 방역 성공 여부에 관심과 기대가 실린 결과로 보인다"고 분석했다.

민주당 지지율도 전주보다 6%포인트 오른 39%를 기록했다. 반면 미래통합당 지지율은 4%포인트 떨어져 23%로 나타났다. 정의당 7%, 국민의당 4%, 열린민주당 3%로 각각 집계됐다.

한편, 민주당 당권 주자 선호도 조사에서는 이낙연 후보가 48%의 선호도로 압도적 격차를 보이며 1위를 기록했다. 김부겸 후보는 15%, 박주민 후보는 8%였다.

갤럽은 "응답자 중 민주당 지지층에서만 보면 이낙연 후보가 71%로 독보적 지지를 받았고, 김부겸 후보와 박주민 후보는 각각 10% 내외로 비슷했다"고 설명했다.

이번 조사는 전국 18세 이상 성인 6280명에게 접촉해 최종 1002명이 응답을 완료, 16%의 응답률을 기록했으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

