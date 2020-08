제주 27번 코로나19 확진자의 어머니

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 한국관광공사가 운영 중인 제주 중문골프장에서 코로나19 확진자가 발생해 보건당국이 역학 조사 중에 있다.

확진자는 지난 15일 확진 판정을 받은 제주 27번 코로나19 확진자의 어머니로 제주 중문골프장 경기보조원으로 일해 왔다.

현재 골프장 측은 골프장 운영을 중단하고 직원들의 이동금지와 방역 당국의 조치를 기다리고 있다. 휴무 직원은 자택에서 대기하도록 했다.

확진 판정을 받은 경기보조원과 접촉한 내장고객들에게는 연락처를 통해 이동을 자제해 줄 것과 코로나19 검사를 받을 수 있게 조치했다.

