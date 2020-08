이정재 메가폰 잡은 영화 '헌트' 출연

배우 정우성씨와 이정재씨가 ‘태양은 없다(1999)’ 뒤 21년 만에 연기 호흡을 맞춘다. 배급사 메가박스중앙플러스엠은 두 배우가 영화 ‘헌트’에 출연한다고 21일 전했다. 이씨가 연기는 물론 메가폰까지 잡는 첩보 액션 드라마다. 안기부 요원 박평호와 김정도가 남파 간첩 책임자를 쫓으며 벌어지는 일을 그린다. 주요 배우 섭외를 마치고 내년에 촬영을 시작할 예정이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr