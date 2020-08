'어서와' 아르헨티나 쌍둥이 자매 "한국에서 보디페인팅 작품 남기고 싶어"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 보디페인팅 아티스트인 아르헨티나 쌍둥이 자매가 한국살이 4개월 차 일상을 공개했다.

20일 방송된 MBC 에브리원 예능 프로그램 '어서와 한국은 처음이지?'에서는 아르헨티나 출신 플로렌시아와 솔레닷 쌍둥이가 출연했다.

이날 방송에서 플로렌시아와 솔레닷은 "2017년 보디페인팅 대회 참가로 한국에 처음 왔는데 당시 너무나 좋았다"라며 한국에 다시 방문하게 된 이유를 밝혔다.

진행자 신아영이 "보디페인팅을 할 때 옷을 다 벗고 그리냐"라고 묻자 쌍둥이는 "속옷을 입거나 스티커를 붙인다. 그런데 유럽에서는 스티커도 없이 그린다"라고 답했다.

두 사람은 보디페인팅용 물감을 구매하기 위해 화방으로 향했다.

이들은 택시를 타고 이동하던 중 "한국 차는 전부 검은색 아니면 흰색이다"라며 "그런데 어디서 들었는데 자동차색 중 검은색은 사장이고 회색은 전무, 흰색은 신입이라고 하더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

두 사람은 지나가는 사람들에게 "홍대 입구가 어디냐. 직진이냐 왼쪽이냐 오른쪽이냐"라고 물었고 이를 본 딘딘은 "보통 4개월 차라고 하면 쭈뼛쭈뼛할 법도 한데 그런 게 없다"라고 말했다.

이어 두 사람은 화방에 도착했고 플로렌시아는 "아르헨티나는 물감이 2, 3개 종류밖에 없다. 하지만 여기는 세계 브랜드가 20개 이상 있다. 예술가의 천국이다"라며 신기해했다.

이후 쌍둥이는 보디페인팅을 위해 한 스튜디오를 찾았고 "매년 대구에서 보디페인팅 페스티벌이 열렸지만 이번에는 코로나 때문에 취소됐다"라며 "하지만 매년 한국에서 작품을 남기고 싶다"라고 소감을 전했다.

스튜디오에 도착한 두 사람은 보디페인팅 작품에 임했고 시작된 지 3시간 만에 두 사람은 자신의 몸에 그림을 그려 호랑이를 완성해 감탄을 자아냈다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr