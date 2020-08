성남사랑상품권 10% 특별할인 1개월 연장…9월 말까지

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 코로나19 장기화로 인해 침체된 지역경제를 활성화하기 위해 시행했던 성남사랑상품권 10% 특별할인 기간을 당초 다음 달 말로 1개월 연장한다.

이에 따라 1만원권 성남사랑상품권은 9000원, 50만원권 상품권은 45만원에 각각 살 수 있다. 월 구매 한도는 지류 상품권과 모바일 상품권을 합쳐 50만원이다.

1000억원의 10% 할인분 조기 소진 시 할인율은 10%에서 6%로 전환되고 월 구매 한도는 50만원에서 100만원으로 상향 조정된다.

성남시는 이번 성남사랑상품권 10% 특별할인이 추석을 준비 중인 소비자들의 소비를 촉진시켜 지역경제를 활성화시킬 수 있을 것으로 보고 있다.

이번 10% 특별할인이 적용되는 성남사랑상품권은 지류 상품권과 모바일상품권이다.

지류 상품권은 성남 관내 농축협, 신협, 새마을금고 118곳에서 구매 가능하다. 모바일 성남사랑상품권은 앱스토어에서 지역상품권 Chak 어플을 다운받아 본인 인증을 거친 후 구매할 수 있다.

성남시가 발행하는 성남사랑상품권은 지류가맹점(1만3241곳), 모바일가맹점(1만3844곳)과 전통시장 등에서 사용 할 수 있다.

성남사랑상품권 가맹점은 성남시청 홈페이지의 성남사랑상품권 가맹점 통합검색 서비스를 통해 검색이 가능하다.

시는 전국 최초로 모바일 상품권, 지류 상품권, 체크카드 3종을 동시에 운영 중이며 최근 '카드형 모바일 성남사랑상품권' 출시를 위해 한국조폐공사와 업무협약을 체결했다.

