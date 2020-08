서울 소상공인 불황 이겨낼 '사회적경제' 협업체 100곳 지원

영세업체 5곳 이상 모여 사회적기업·협동조합·마을기업 등으로 전환

협업체당 최대 3000만원 지원 … 공동 구매·브랜딩으로 매출·경쟁력↑

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따른 불황으로 어려움을 겪고 있는 골목상권 영세 소상공인들이 '사회적경제' 방식으로 위기를 극복하도록 지원하는 '소상공인-사회적경제 협업프로젝트'를 시작한다고 21일 밝혔다.

같은 골목상권 내 동종·유사업종 소상공인 업체 5곳 이상이 하나의 협업체를 구성해 협동조합이나 사회적기업, 마을기업, 자활기업 등 사회적경제기업으로 전환하고 구매·생산부터 판매·유통, 브랜딩, 마케팅 등 경영 전 분야를 공동 추진해 규모를 확장하고 경쟁력을 높이는 것이 목표다.

예를 들어 같은 지역 내 구둣가게 5곳이 협동조합을 결성, 가죽을 공동 구매해 원가를 절감하고 공동 브랜드를 만들어 새로운 판로를 함께 발굴할 수 있다. 또 최근 비대면 구매 문화 확산으로 배송서비스가 각광받고 있는 만큼 지역 내 빵집들이 함께 동네배송 서비스를 시작할 수도 있다.

시는 이같은 사회적경제 방식을 도입하면 경영의 효율성을 높이고 경쟁력 강화를 모색할 수 있어 실질적인 매출은 물론 골목상권에 활력을 불어넣는 효과를 낼 것으로 기대하고 있다.

서울시는 이번 협업프로젝트를 통해 최대 100개의 협업체를 발굴하되, 소상공인들이 이같은 사회적경제 방식에 대해 전문성이 다소 부족한 점을 고려해 사업 코디네이터 역할을 할 지역지원기관(사회적경제조직)을 선발해 업체 간 협업과 사회적경제기업 설립 등을 돕기로 했다.

참여를 원하는 사회적경제 지역지원기관은 다음달 4일까지 서울시사회적경제지원센터 홈페이지(www.sehub.net)에 게시된 신청서를 작성한 후 이메일(peace@sehub.net)로 접수하면 된다. 시는 10곳 내외의 지역지원기관을 선정하고, 선정기관 당 5~10개의 협업체를 발굴하는 방식으로 오는 12월까지 프로젝트를 추진할 예정이다.

각 협업체에는 골목상권과 공동체 활성화 정도에 따라 최대 3000만원을 지원한다. 지원금은 ▲공동브랜드 개발 ▲고객관리시스템 구축 ▲공동구매 ▲장터·전시회개최 ▲판로 개척 ▲사회적경제기업 전환 ▲교육 등에 활용해야 한다.

시는 또 이 중 5개 내외 협업체(골목상권)에 대해서는 배달협동조합과 연계해 지역배송 서비스를 추진하는 '공동 배달유통 시스템'을 시범 구축하고, 3000만원을 추가로 지원한다. 향후 배달수수료 절감 등 사업 효과성을 종합적으로 판단해 소상공인 지원정책 수립 시 반영할 예정이다.

고광현 서울시 사회적경제담당관은 "소상공인-사회적경제 협업프로젝트는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 골목상권 소상공인들을 협동조합 같은 사회적경제조직으로 전환해 경쟁력을 높이는 사업"이라며 "사회적경제라는 안전망을 통해 외부 위기에 대한 회복력을 높이고 골목경제를 활성화하며 지속가능한 사회적경제의 가치를 확산할 수 있도록 최선을 다해 추진하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr