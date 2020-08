고려대 등 오늘 디도스 공격…경찰 내사 착수

[아시아경제 이정윤 기자] 고려대 수강신청 서버가 디도스(DDoS) 공격으로 일시 마비돼 경찰이 수사에 나섰다.

서울지방경찰청 사이버수사대는 20일 고려대와 중앙대 등 대학가 수상신청 사이트 디도스 공격에 대해 내사에 착수했다.

고려대는 이날 "해외에서 대규모 디도스 공격으로 수강신청이 불가피하게 오전 10시에서 오후 2시로 연기됐고 오후 2시에 디도스 공격을 막아내며 해커들과 일진일퇴의공방 속에서 수강신청이 진행됐다"며 "오후 2시∼2시 2분, 오후 2시 12∼17분에 치열한 공방 후 수강신청을 종료했다"고 설명했다.

하지만 학교 측은 총학생회 비상대책위원회와 협의해 이날 수강신청을 무효화하기로 결정했다. 2학년은 오는 24일 오전 10시께, 1학년은 25일 오전 10시께 수강신청을 다시 실시한다.

앞서 19일에는 중앙대에서도 수강신청 서버가 외부 트래픽의 급격한 유입으로 서버 접속 장애를 겪었다. 중앙대도 고려대와 마찬가지로 두차례 수강신청을 재실시했지만 서버 접속이 불안정해 수강신청을 연기했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr