전주시, 어르신 주거·돌봄 통합 서비스 지원

내년 중 ‘통합돌봄센터’ 건립 등 추진

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시가 더욱 촘촘한 어르신 돌봄 서비스를 제공키 위해 보건·의료, 요양·돌봄, 재활 등이 통합 지원되는 거점공간 마련에 나섰다.

20일 시는 통합돌봄 선도사업 2년차를 맞아 어르신 돌봄 거점공간을 확충하고 마을 단위 촘촘한 건강·의료 안전망을 구축하는 등 한층 강화된 돌봄 정책을 추진할 계획이라고 밝혔다.

먼저 시는 내년 중 어르신의 주거와 돌봄 서비스가 한 곳에서 제공되는 복합시설인 ‘통합돌봄센터(가칭)’를 연면적 1300평 규모로 건립할 예정이다.

통합돌봄센터 저층부에는 건강생활지원센터와 커뮤니티 공간, 노인일자리 플랫폼을 배치하고 상층부에는 안전바, 응급벨 등이 설치된 무장애 주거공간과 옥상 도시텃밭 등을 갖춘다.

또한, 시는 어르신들이 많이 거주하는 서서학동과 팔복동 등에는 고령자들을 위한 안심주택 60호를 공급키로 하고 고령자를 위한 무장애 주거환경은 물론 다양한 통합돌봄 서비스 제공을 위한 커뮤니티 공간도 마련한다.

이와 함께 오는 10월까지 고령자가 많은 남노송동 지역의 빈집을 활용해 소규모 복지관 역할을 수행할 ‘동네건강돌봄이용센터’도 조성해 의사회와 연계한 돌봄 프로그램을 운영하고, 족욕기, 온열기, 안마의자, 혈압측정기 등도 설치할 예정이다.

이와 관련 시는 모든 통합돌봄 정책대상자를 4개 군으로 분류하고, 전주시의사회, 전주의료사회적협동조합 등 보건·의료·돌봄인력과 함께 어르신들을 위한 촘촘한 건강안전망을 구축키 위해 집중하고 있다.

시는 1차 안전망 대상자에게 금연, 절주, 생활습관 개선 등 건강증진 및 질병예방 정책을 지원하고, 2차 대상자에게는 당뇨환자 식이요법 등 일반 만성질환자 관리를 돕는다.

또 3차 안전망 대상자에게는 약물 복약지도 등 만성질환 고위험군 관리를 추진하고, 4차 대상자에게는 방문 진료 등 마을주치의 집중관리를 지원하게 된다.

민선식 복지환경국장은 “코로나19 위기상황을 대응하면서 보건의료의 공공성 강화가 매우 시급함을 확인하게 됐다”며 “동시에 의료의 근본은 기술발전이 아닌 돌봄임을 확인할 수 있는 계기가 됐다”고 말했다.

이어 “코로나19 이후 새롭게 혁신된 통합돌봄 체계 구축을 통해 모든 어르신들이 살던 곳에서 편안하게 생활할 수 있도록 충분한 지원에 힘쓰겠다”고 덧붙였다.

한편, 시는 지난해 8월 완산구 19개 동에 통합돌봄 창구를 개설하고 52명의 복지, 간호 전담인력을 배치해 600여 명의 어르신을 대상으로 32개의 통합돌봄 서비스를 제공해 왔다.

또 올해부터는 치매, 75세 도래자 등 다양한 유형별로 관리하고 정책대상자를 기존 600명에서 1200명으로 범주를 2배 확대했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr